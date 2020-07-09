Экипажи боевых машин пехоты Амурского объединения ВВО прошли вождение боевой техники на плаву

(AGENPARL) – MOSCOW, gio 09 luglio 2020

09.07.2020 (07:56)

Экипажи боевых машин пехоты общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной на территории Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономии, прошли курс специальной подготовки по вождению техники на плаву.

Эти тренировки были организованы на специально оборудованных вододромах. На воде механики-водители БМП-2 преодолевали указанные расстояния, препятствия, обозначенные специальными буйками, выполняли развороты и другие маневры. Кроме того, экипажи отработали эвакуацию и транспортировку машины на буксире из водоемов.

Перед занятиями на вододроме военнослужащие изучили требования безопасности, сдали нормативы по плаванию, прошли курс легководолазной подготовки и отработали аварийное покидание машин на специальных тренажерах.

Форсирование водной преграды является одним из самых сложных препятствий для боевых машин. Погружение в воду сопряжено с преодолением серьезного психологического барьера, так как боевые машины пехоты и бронетранспортеры дают большую осадку.

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