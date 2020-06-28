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Agenparl

Экипажи армейской авиации Ленинградской армии ВВС и ПВО уничтожили командный пункт условного противника

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 28 giugno 2020

28.06.2020 (22:51)

Боевые экипажи армейской авиации Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа нанесли ракетные и пушечные удары по позициям командного пункта условного противника.

В ходе летно-тактического учения с применением авиационных средств поражения экипажи отдельного вертолётного полка, совершив перелеты с аэродрома базирования «Пушкин» на полигон Кинисеппский (Ленинградская область), выполнили учебно-боевую задачу по уничтожению заглубленного командного пункта «противника». Полет в заданный район действий осуществлялся в составе звеньев на предельно малой высоте до 30 м.

Помимо этого, было отработано прикрытие вертолетов, осуществляющих взлет в составе звеньев, путем воздушного патрулирования прилегаюзей к аэродрому территории.

В качестве авиационных средств поражения применялись неуправляемые авиационные ракеты С-8ком и авиационная автоматическая 30-мм пушка ГШ-30. Для создания ложных целей для средств противовоздушной обороны использовались тепловые ловушки АСО-2В, выпускаемые с помощью бортовых комплексов обороны воздушного судна.

В учении принимали участие более 10 многоцелевых вертолётов Ми-8МТШ, ударно-боевых вертолётов Ми-35, а также Ми-28 «Ночной охотник».

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12299474@egNews

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