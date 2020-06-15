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Agenparl

Экипажи армейской авиации ЗВО нанесли удары по позициям условного противника в ходе учения

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, lun 15 giugno 2020

15.06.2020 (06:00)

Боевые экипажи армейской авиации Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа нанесли ракетно-бомбовые удары по позициям условного противника.

В рамках летно-тактического учения экипажи отдельного вертолётного полка, совершив перелеты с оперативного аэродрома Пушкин на полигон Кингисеппский  (Ленинградская область), выполнили учебно-боевую задачу по уничтожению техники и живой силы наступающего «противника». Полет в заданный район действий осуществлялся как в составе звеньев, так и одиночно на предельно малой высоте до 30 м с выполнением подскока для атаки целей на высоту 300 м с углом тангажа до 15 градусов. После набора высоты вертолёты выполнили пологое пикирование с отворотом от целей в сторону, снова уходя на предельно малую высоту.

В качестве авиационных средств поражения применялись неуправляемые авиационные ракеты С-8ком и авиационная автоматическая 30-мм пушка ГШ-30. Для создания ложных целей для средств противовоздушной обороны использовались тепловые ловушки АСО-2В, выпускаемые с помощью бортовых комплексов обороны воздушного судна.

Также в ходе учения экипажи выполнили учебно-боевую задачу по доставке грузов и боеприпасов на аэродром базирования с оперативных аэродромов.

В учении принимали участие многоцелевые вертолёты Ми-8МТШ и транспортно-боевые вертолёты Ми-35.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12297274@egNews

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