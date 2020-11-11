Экзамены в учебных центрах ЦВО впервые проведут с использованием автоматических систем контроля

(AGENPARL) – MOSCOW, mer 11 novembre 2020

11.11.2020 (15:55)

Выпускные экзамены младших специалистов в учебных центрах Центрального военного округа (ЦВО) впервые будут проведены с использованием автоматизированных систем контроля. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности начальника управления боевой подготовки полковник Виктор Максимов.

«В системе подготовки механиков-водителей боевых машин пехоты впервые внедрили цифровые комплекты автоматизированной системы контроля и определения результатов практического вождения. Комплекты устанавливаются на бронемашины, фиксируют скорость движения, правильность выполнения упражнения, позволяют исключить субъективный подход при оценке реального уровня подготовки водительского состава», – заявил полковник В. Максимов.

Он уточнил, что новое оборудование призвано разгрузить руководителя занятия при проведении экзаменов. В ближайшее время новые комплекты будут внедрены в процесс обучения механиков-водителей танков и самоходных артиллерийских установок.

В системе учебных воинских частей округа ведется подготовка младших специалистов по 23 военно-учетным специальностям. В 2020 году более 5 тыс. младших специалистов прошли обучение на современных образцах вооружения и военной техники в учебных центрах ЦВО, дислоцированных в Свердловской и Ульяновской областях.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов Российской Федерации. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана. Штаб расположен в Екатеринбурге.

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