Школьникам расскажут о перспективах обучения и работы в строительной отрасли

(AGENPARL) – PERM (RUSSIA), lun 09 novembre 2020
13 ноября на кафедре «Строительное производство и геотехника» Пермского Политеха пройдет вебинар с директором по подготовке строительства «ПЗСП» Александром Черепановым.
Абитуриенты и студенты первого курса смогут из первых уст узнать все особенности специальности «Строительство», а также задать вопросы о текущей ситуации на рынке гражданского строительства и наиболее востребованных качествах молодых специалистов.
Мероприятие пройдет в дистанционном формате. Подключиться можно по ссылке.
Приглашаются все желающие!
Fonte/Source: https://pstu.ru/news/2020/11/09/10979/