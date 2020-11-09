Школьникам расскажут о перспективах обучения и работы в строительной отрасли

(AGENPARL) – PERM (RUSSIA), lun 09 novembre 2020

13 ноября на кафедре «Строительное производство и геотехника» Пермского Политеха пройдет вебинар с директором по подготовке строительства «ПЗСП» Александром Черепановым.

Абитуриенты и студенты первого курса смогут из первых уст узнать все особенности специальности «Строительство», а также задать вопросы о текущей ситуации на рынке гражданского строительства и наиболее востребованных качествах молодых специалистов.

Мероприятие пройдет в дистанционном формате. Подключиться можно по ссылке.

Приглашаются все желающие!

Fonte/Source: https://pstu.ru/news/2020/11/09/10979/