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Agenparl

Четвертый самолет Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной техникой Минобороны России вылетел с аэродрома «Батайница» в Российскую Федерацию

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 17 maggio 2020

17.05.2020 (14:15)

Четвертый самолет Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Республике Сербия, вылетел с аэродрома «Батайница» (г. Белград, Сербия) в Российскую Федерацию.

Ранее сообщалось, что 17 мая с.г. четырьмя самолёторейсами в Россию из Сербии будут доставлены около 20 военнослужащих и 5 единиц специальной военной техники.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12292789@egNews

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