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Agenparl

Чемпионат Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения по пятиборью завершился на полигоне «Раевский» в Краснодарском крае

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 07 giugno 2020

07.06.2020 (08:03)

На полигоне «Раевский» в Краснодарском крае завершился чемпионат по пятиборью среди военнослужащих воинских частей и подразделений Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения.

Участники соревновались в стрельбе из мелкокалиберного оружия на дистанции 50 м, преодолении полосы препятствий, протяженностью 600 м, метании гранаты на точность и дальность, в беге на 8 км и плавании на 50 м.

«В сумме набранных баллов, по итогам соревнований, в командном зачете победителями стали представители гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка, на втором месте десантники гвардейского артиллерийского полка. Третий результат показали военнослужащие ремонтной роты соединения» – подвел итоги соревнований помощник командира соединения по физической подготовке гвардии подполковник Григорий Ткач.

По итогам соревнований, из военнослужащих, показавших лучшие результаты в личном зачете, будет сформирована сборная команда соединения, которые выступят в первенстве Воздушно-десантных войск.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12296198@egNews

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