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Agenparl

Чемпионат Западного военного округа по спортивному ориентированию завершился в Санкт-Петербурге

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, ven 19 giugno 2020

19.06.2020 (06:00)

В г.Пушкине (Санкт-Петербург) состоялся чемпионат Западного военного округа по спортивному ориентированию.

Более 120 военнослужащих объединений, соединений и воинских частей округа приняли участие в чемпионате, который проходил на протяжении трех дней.

Программа соревнований включала спортивные дисциплины «кросс-спринт», «кросс-классика» и «кросс-эстафета».

По правилам проведения соревнований участники при помощи спортивной карты и компаса прошли незнакомый маршрут, спланированный на местности и нанесенный на карты в виде специальных контрольных пунктов. Результаты определялись по времени, затраченному участником на прохождение всего маршрута. Каждому участнику перед стартом были выданы электронные чипы, с помощью которых они отмечались на контрольных точках в системе электронной отметки SFR-sistem.

Среди сборных команд объединений округа, первое место заняла команда общевойсковой армии из Ленинградской области, второе место досталось команде танковой армии, а третье место заняли спортсмены общевойсковой армии из Воронежской области. В личном первенстве сильнейшим оказался рядовой Игорь Петров, представляющий Ленинградское объединение ВВС и ПВО.

Главный судья соревнований заслуженный мастер спорта Светлана Евгеньевна Горланова отметила, что спортсменам пришлось состязаться в 30-градусную жару, но при этом каждый участник соревнований проявил волю к победе.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12297956@egNews

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