Центральный офицерский клуб ВКС представил новый культурный проект «Театр для армии»

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16.02.2021 (02:30)

В подмосковной Балашихе стартовал новый культурный проект Центрального офицерского клуба Воздушно-космических сил «Театр для армии». Задачами проекта являются знакомство с театральными постановками, творческие встречи с актерами и режиссерами, проведение фестивалей, тематических выставок и других мероприятий.

Легендарной труппой Производственного театрального кооператива «Товарищество артистов МХАТ», в рамках нового проекта, для военнослужащих, членов их семей, ветеранов и гражданского персонала объединения войск противовоздушной и противоракетной обороны был представлен спектакль «Жестокий водевиль» по пьесе Александра Островского «Без вины виноватые».

В спектакле были заняты актёры — заслуженный артист Российской Федерации Павел Белозёров, Марина Колесниченко, Екатерина Устюгова, Алексей Бушуев, Андрей Клавдиев, Ирина Жирякова, Андрей Евсеев, Роман Пчелин, Дарья Стрельцова, Никита Поляков, Даниил Саливанов, Анна Салдаткова и Анна Лазарева. Хореографы — Наталия Пальшина и Евгений Иванов. Художники — Константин Розанов, Марина Филатова. Постановка и композиционное решение — Пётр Гилёв. Музыкальное оформление — Марина Вальяно и Дмитрий Аникеев.

«Соприкасаясь с театром, понимаешь, что, несмотря на все невзгоды, искусство продолжает сеять в человеческих душах разумное, вечное, доброе. Пьеса великого русского драматурга Александра Николаевича Островского затрагивает важнейшие проблемы человеческого бытия, пробуждает гордость за свою страну и свою культуру. Мобильные театры и предшествующие им агитбригады позволяли в разные годы прикоснуться к прекрасному миллионам военнослужащих, ветеранам и гражданскому персоналу Вооруженных Сил», — сказал начальник Центрального офицерского клуба ВКС заслуженный работник культуры Российской Федерации Владимир Лужбин.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12344340@egNews