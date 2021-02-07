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Home » Центральный военно-морской музей начал подготовку к Девятой научно-практической конференции «От Нарвы до Ништадта. К 300-летию победоносного для России окончания Северной войны»

Центральный военно-морской музей начал подготовку к Девятой научно-практической конференции «От Нарвы до Ништадта. К 300-летию победоносного для России окончания Северной войны»

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 07 febbraio 2021

07.02.2021 (23:45)

Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого в сотрудничестве с Департаментом культуры Министерства обороны Российской Федерации и Ассоциацией военно-морских музеев начал подготовку к IX научно-практической конференции в рамках программы «Море и флот» ? «От Нарвы до Ништадта. К 300-летию победоносного для России окончания Северной войны». Конференция будет проведена в апреле месяце.

К участию в работе конференции приглашаются профессиональные историки, специалисты по военной истории и истории судостроения, сотрудники музеев, архивов и библиотек, преподаватели учебных заведений, курсанты, студенты и аспиранты, коллекционеры.

На конференции предполагается осветить такие темы, как военно-политическая обстановка в мире к началу Северной войны; цели, задачи и намерения военного руководства Швеции и его противников; основные сухопутные операции Северной войны; кораблестроение и производство вооружений в период Северной войны; боевые действия на Беломорском и Балтийском морских и озерно-речных театрах Северной войны, операции галерного и корабельного флотов; десантные операции на побережье Швеции в период Северной войны и дипломатическая история Северной войны.

Участники конференции обсудят также вклад выдающихся политических деятелей, полководцев и флотоводцев периода Северной войны; подвиги периода Северной войны; основные выводы из боевого опыта Российского флота в период Северной войны и использование опыта Северной войны при строительстве Российского флота при преемниках Петра I.

Не исключены и другие темы докладов и сообщений, представляющие научный интерес. Предполагается издание сборника материалов конференции.

Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого с 2015 года реализует программу научно-практических конференций «Море и флот». Тема конференции 2021 года — 300-летие победоносного для России окончания Северной войны.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12342863@egNews

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