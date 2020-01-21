(AGENPARL) – Moscow, mar 21 gennaio 2020

На Камчатке завершился турнир по хоккею с шайбой города Вилючинска. В финале за главный приз сразились две команды подводных сил Тихоокеанского флота «Океан» и «Айсберг».

Игра получилась очень яркой и насыщенной голевыми моментами. С самого первого периода игроки команды «Океан» захватили инициативу, повели в счете и на протяжении трех периодов не ослабляли свое давление. Общий результат встречи 12-4 в пользу команды «Океан», которая второй год подряд стала победителем этого турнира.

Третье место завоевала команда «Атом» войсковой части вилючинского гарнизона, которая на последней минуте добавочного времени вырвала победу у команды «Флагман» соединения подводных лодок и завершила встречу с итоговым счетом 6-5.

После окончания финальных игр состоялось награждение победителей и призеров. Все команды турнира были награждены дипломами и памятными подарками.

Глава города Вилючинска Виталий Ланин вручил переходящий кубок турнира капитану команды «Океан» и пожелал всем участникам новых спортивных успехов в сезоне.

Вилючинский городской турнир по хоккею с шайбой проходит с 2018 года и его особенностью является то, что он проводится на открытой ледовой площадке города.

Fonte/Source: https://pda.mil.ru/pda/news/more.htm?id=12271706@egNews