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Agenparl

Хоккеисты Северного флота победили кольских атомщиков

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 07 febbraio 2021

07.02.2021 (16:00)

Сборная Северного флота одержала победу над командой Кольской атомной электростанции «КолАтом» в очередной игре Чемпионата Мурманской области по хоккею с шайбой текущего сезона со счётом 6:3.

Матч состоялся на хоккейной площадке Ледового дворца спорта в городе Полярные Зори.В первом периоде североморцы забили в ворота хозяев корта две безответных шайбы.

Во второй двадцатиминутке на один пропущенный гол атомщики ответили двумя результативными атаками, сократив разрыв в счёте до минимального.

После последнего перерыва военные моряки собрались и трижды успешно поразили ворота «КолАтома», пропустив одну шайбу в свои.

В целом игра была захватывающей и напряжённой. Игроки обеих команд выложились по полной.

Следующая игра хоккеистов Северного флота в рамках областного чемпионата пройдёт с командой «Мурман КСШОР» в Мурманске.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12342835@egNews

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