Химикам – разведчикам на «АрМИ -2020» предстоят новые испытания

(AGENPARL) – MOSCOW, gio 27 agosto 2020

27.08.2020 (01:00)

В рамках проведения международного конкурса «Безопасная среда» предусмотрено усложнение его этапов.

– Организаторами соревнований ведется систематическая работа по анализу результатов, обращений представителей команд стран-участниц по содержанию конкурсных упражнений, – рассказал главный судья конкурса «Безопасная среда» полковник Валерий Маров.

Трассы полигона максимально имитируют зону техногенной аварии. Они оборудованы колейным мостом, колейным и ограниченным проходом в минно-взрывном заграждении, участком экстремального маневрирования.

– С каждым годом мы стараемся максимально приблизить состязания к мероприятиям, выполняемым подразделениями радиационной, химической и биологической защиты в боевой обстановке, – отметил он.

Соревнования включают в себя три этапа: «индивидуальная гонка», установка внешнего специального оборудования на машину радиационной, химической и биологической разведки РХМ-4, определение трех типов отравляющих веществ и проведение частичной специальной обработки машины приборами ДКВ и АПСО, обнаружение источников ионизирующих излучений на армейском грузовом автомобиле и обозначение знаками ограждения зараженных маршрутов, тушение горящей мишени с помощью специального оборудования авторазливочной станции АРС-14КМ.

– С 2019 года в программу подготовки войск активно внедряется опыт военно-прикладного вида спорта «армейская тактическая стрельба», именно поэтому было принято решение о проведении второго этапа конкурса «Огневая подготовка» в соответствии с его правилами, – уточнил главный судья конкурса «Безопасная среда» полковник Валерий Маров.

В ходе состязания на меткость конкурсанты будут выполнять упражнения практической стрельбы «Засада», «Тревога» и «Разведка боем», чего не было еще до этого.

Всего же в конкурсе «Безопасная среда» в этом году участвуют команды из 9 стран – из Российской Федерации, Китайской Народной Республики, Республики Беларусь, Республики Армения, Социалистической Республики Вьетнам, Республики Узбекистан, Лаосской Народно-Демократической Республики, Королевства Камбоджа, Республики Мозамбик.

Международные соревнования позволят экипажам РХМ-4 продемонстрировать свои навыки на специальном маршруте, оборудованном площадками для отбора проб условно зараженного грунта, найти радиоактивные источники на местности и на технике, определить отравляющие вещества в воздухе и провести специальную обработку техники.

Соревнования завершатся 29 августа.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12310218@egNews