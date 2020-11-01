Хабаровское региональное отделение «Юнармии» заняло первое место в Дальневосточном федеральном округе в смотре-конкурсе региональных отделении? «ЮНАРМИЯ»

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 01 novembre 2020
01.11.2020 (08:22)
Подведены итоги Всероссийского смотра-конкурса региональных отделении? «ЮНАРМИЯ».
В общем рейтинге, в зоне ответственности Восточного военного округа, первое место заняло региональное отделение «Юнармия» Хабаровского края. Немногим меньше баллов у отделения Якутии. Замкнуло тройку лидеров в Дальневосточном федеральном округе региональное отделение Сахалинской области. Первое место в общероссийском зачете заняло юнармейское движение Республики Татарстан.
Конкурсные материалы оценивались по критериям: «Инфраструктура регионального отделения», «Взаимодействие с партнёрами», «Информационное сопровождение», «Приоритетные мероприятия», «Финансовое обеспечение деятельности».
Командование Восточного военного округа всесторонне помогает региональным отделениям Дальнего Востока и развивает военно-патриотическое движение среди школьников.
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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12322292@egNews