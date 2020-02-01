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Военнослужащие Восточного военного округа организовали для юнармейцев г. Хабаровска экскурсию в одну из войсковых частей армии ВВС и ПВО.

В ходе проведения мероприятия военнослужащие рассказали юнармейцам о боевой технике, своей повседневной деятельности и показали армейский быт.

В свою очередь юнармейцы пожелали военнослужащим добросовестного выполнения своего воинского долга.

Данные посещения направлены на повышение патриотизма среди молодежи движения «Юнармия», а так же положительно влияют на настроении и боевой дух военнослужащих срочной службы.