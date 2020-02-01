(AGENPARL) – Moscow, sab 01 febbraio 2020
(Минобороны России)
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Военнослужащие Восточного военного округа организовали для юнармейцев г. Хабаровска экскурсию в одну из войсковых частей армии ВВС и ПВО.
В ходе проведения мероприятия военнослужащие рассказали юнармейцам о боевой технике, своей повседневной деятельности и показали армейский быт.
В свою очередь юнармейцы пожелали военнослужащим добросовестного выполнения своего воинского долга.
Данные посещения направлены на повышение патриотизма среди молодежи движения «Юнармия», а так же положительно влияют на настроении и боевой дух военнослужащих срочной службы.
Fonte/Source: https://pda.mil.ru/pda/news/more.htm?id=12273648@egNews