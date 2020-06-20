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Фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович» завершил выполнение задач в Индийском океане

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 20 giugno 2020

20.06.2020 (18:00)

Фрегат Черноморского флота (ЧФ) «Адмирал Григорович» и спасательное буксирное судно «Профессор Николай Муру» завершили выполнение задач в Индийском океане.

В ходе демонстрации флага Российской Федерации в акватории Индийского океана отряд российских кораблей провёл комплекс учений, в том числе по противовоздушной обороне и отражении нападения условных диверсантов, также экипажи на рейде порта Коломбо пополнили необходимые запасы материальных средств.

При прохождении отрядом кораблей ЧФ Красного моря, Баб-эль-Мандебского пролива, Аденского залива и Индийского океана моряки приобрели опыт плавания и эксплуатации корабельного и судового вооружения, технических средств и оборудования в южных широтах.

В настоящее время экипажи завершили прохождение Суэцкого канала и возвращаются в Средиземное море, где продолжат нести службу в составе постоянной группировки Военно-Морского Флота в дальней морской зоне.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12298243@egNews

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