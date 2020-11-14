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Фрегат «Адмирал Касатонов» прибыл в Североморск

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 14 novembre 2020

14.11.2020 (21:43)

Фрегат «Адмирал флота Касатонов» завершил выполнение учебно-боевых задач в Баренцевом море и прибыл в главную базу Северного флота город Североморск.

В Баренцевом море он отработал совместное маневрирование и учение по связи с морским буксиром «Николай Чикер». Также они провели учение по оказанию помощи условно аварийному кораблю, потерявшему ход.

В море экипаж фрегата отработал элементы курсовых задач и провёл тренировку с вертолётами Ка-27, которые выполнили облёт корабля и проверку его радиолокационного вооружения и совершили несколько посадок на палубу во время движения и в дрейфе.

Ранее в Белом море фрегат выполнил стрельбу крылатой ракетой «Калибр» по наземной цели на полигоне в Архангельской области на дистанцию свыше 1000 километров.

За неделю выполнения учебно-боевых задач в море корабль прошёл более 1000 миль.

Справочно:

Первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» построен на судостроительном предприятии «Северная верфь» в Санкт-Петербурге. Он был заложен в 2010-м и спущен на воду в 2014 году. В преддверии Дня ВМФ 21 июля 2020 года на фрегате был торжественно поднят Андреевский флаг. Корабль входит в состав дивизии ракетных кораблей Северного флота – самого крупного соединения надводных кораблей ВМФ России.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12324647@egNews

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