У курсантов Военно-морского политехнического института ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» началась практика по специальности.

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 23 maggio 2020

23.05.2020 (19:30)

У курсантов 3 курса факультета электроэнергетических установок Военно-морского политехнического института (г. Пушкин) началась производственная практика по специальности. В условиях строгого выполнения мероприятий по противодействию распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) практика проходит на учебно-лабораторных базах кафедр дизельных установок и электроэнергетических систем кораблей.

В ходе выполнения программы практики, под руководством доцента кафедры капитана 2 ранга Максима Тарануха, курсанты (специальность «Эксплуатация корабельных дизель-электрических и дизельных энергетических установок») изучили организацию и технологический процесс ремонта элементов энергетической установки, механизмов, устройств и обслуживающих систем, организацию приема военной техники от промышленности, а так же приобрели практические навыки по ремонту, монтажу и регулировке технических средств.

Время проведения производственной практики курсантов ВМПИ совпало с работами по сервисному обслуживанию технических средств и обслуживающих систем лаборатории, главных и вспомогательных двигателей, выполняемых специалистами АО «Кронштадтский Морской Завод» в соответствии с Государственным контрактом. Поэтому непосредственно на материальной части, под руководством специалистов цеха по ремонту дизелей и компрессоров АО «Кронштадтский Морской Завод» Кирилла Корнилова, Александра Маковеева и Сергея Журавлева, курсанты Андрей Марков и Вадим Соколенко осуществили монтаж топливной аппаратуры на действующем образце дизеля типа М-503.

Не менее интересная практика организована у курсантов, обучающихся по специальности «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики».

Под руководством капитана 3 ранга Антона Соколова, курсанты на практике закрепили полученные в учебных аудиториях знания основных положений руководящих документов, закрепив навыки по эксплуатации, ремонту, монтажу, регулировке, испытанию корабельных систем, механизмов и устройств, по приготовлению, приемке и сдаче электрооборудования в рамках инженерной подготовки.

Практика курсантов Военно-морского политехнического института продлится до 1 июня.

Ранее прохождение практики планировалось на судоремонтных и судостроительных предприятиях Объединенной судостроительной корпорации Санкт-Петербурга, где курсанты должны были изучать основы организации обслуживания и ремонта корабельных механизмов и приборов. После вынужденной паузы, этот вид практики будет продолжен.

Новости по теме:

Метки:

К списку новостей

Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12293861@egNews