sabato, Maggio 23, 2020
Breaking News

POLICY PAPER: SLIDES AND DATASETS TO ACCOMPANY CORONAVIRUS PRESS CONFERENCE: 23 MAY…

ROUTE ANNOUNCED FOR £1 BILLION TRANS-PENNINE DUALLING TRANSFORMATION

GERUSALEMME, RIAPRE AI FEDELI LA BASILICA DEL SANTO SEPOLCRO

QUEL DIO “CON” NOI CHE SPINGE A NON ABBANDONARE L’AFRICA

A VO’ EUGANEO LA PRIMA MESSA DEL DOPO PANDEMIA

CHARTER FLIGHTS FROM CARIBBEAN ISLANDS FOR BRITISH TRAVELLERS TO RETURN TO THE…

L’ITALIA RICORDA LA STRAGE DI CAPACI

STATEMENT BY THE MINISTRY OF FOREIGN AND EUROPEAN AFFAIRS OF THE SLOVAK…

STATE SECRETARIES OF THE FOREIGN AFFAIRS AND FINANCE MINISTRIES ON DEVELOPMENT COOPERATION

FALCONE, CONTE: RISPOSTA ALLE MAFIE DA PARTE DELLO STATO DEVE ESSERE FORTE

Agenparl
Image default
Home » У курсантов Военно-морского политехнического института ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» началась практика по специальности.

У курсантов Военно-морского политехнического института ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» началась практика по специальности.

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 23 maggio 2020
23.05.2020 (19:30)

У курсантов 3 курса факультета электроэнергетических установок Военно-морского политехнического института (г. Пушкин) началась   производственная практика по специальности. В условиях строгого выполнения мероприятий по противодействию распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) практика проходит на учебно-лабораторных базах кафедр дизельных установок и электроэнергетических систем кораблей.

В ходе выполнения программы практики, под руководством доцента кафедры капитана 2 ранга Максима Тарануха, курсанты (специальность «Эксплуатация корабельных дизель-электрических и дизельных энергетических установок») изучили организацию и технологический процесс ремонта элементов энергетической установки, механизмов, устройств и обслуживающих систем, организацию приема военной техники от промышленности, а так же приобрели практические навыки по ремонту, монтажу и регулировке технических средств.

Время проведения производственной практики курсантов ВМПИ совпало с работами по сервисному обслуживанию технических средств и обслуживающих систем лаборатории, главных и вспомогательных двигателей, выполняемых специалистами АО «Кронштадтский Морской Завод» в соответствии с Государственным контрактом.  Поэтому непосредственно на материальной части, под руководством специалистов цеха по ремонту дизелей и компрессоров АО «Кронштадтский Морской Завод» Кирилла Корнилова, Александра Маковеева и Сергея Журавлева, курсанты Андрей Марков и Вадим Соколенко осуществили монтаж топливной аппаратуры на действующем образце дизеля типа М-503.

Не менее интересная практика организована у курсантов, обучающихся по специальности «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики».

Под руководством капитана 3 ранга Антона Соколова, курсанты на практике закрепили полученные в учебных аудиториях знания основных положений руководящих документов, закрепив навыки по эксплуатации, ремонту, монтажу, регулировке, испытанию корабельных систем, механизмов и устройств, по приготовлению, приемке и сдаче электрооборудования в рамках инженерной подготовки.

Практика курсантов Военно-морского политехнического института продлится до 1 июня.

Ранее прохождение практики планировалось на судоремонтных и судостроительных предприятиях Объединенной судостроительной корпорации Санкт-Петербурга, где курсанты должны были изучать основы организации обслуживания и ремонта корабельных механизмов и приборов. После вынужденной паузы, этот вид практики будет продолжен.

Новости по теме:

Метки:

Наверх

Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12293861@egNews

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More