У берегов Крыма завершился подводный этап восьмой черноморской поисковой экспедиции Министерства обороны

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 26 luglio 2020

26.07.2020 (20:00)

Под руководством Управления Министерства обороны Российской Федерации по увековечению памяти погибших при защите Отечества у берегов черноморского побережья Крыма проведен подводный этап восьмой поисковой экспедиции Министерства обороны.

В состав экспедиции входили представители Экспедиционного центра Минобороны России, общественного движения «Поисковое движение России», общественной организации «Русское географическое общество».

Поисковые работы велись под руководством начальника экспедиции – консультанта военно-мемориального отдела Боровкова Игоря Львовича.

Перед членами экспедиции стояла задача обследовать ранее определенные для поиска объекты, осуществить поиск останков экипажей погибших судов, определить принадлежность погибшего судна или летательного аппарата. По возможности, поднять на борт обнаруженные в ходе поиска фрагменты вооружения, военной техники и предметы по принадлежности, включая личные вещи членов погибшего экипажа.

Подводные поисковые работы проводились на 10 объектах, большинство из которых расположены в Керченском проливе.

Для проведения и обеспечения экспедиции было выделено гидрографическое судно Черноморского флота ГС-86. В ходе поисковых работ участники экспедиции использовали гидролокатор бокового обзора, эхолот и другое специализированное оборудование.

Погодные условия, зачастую, вносили свои коррективы в план проведения экспедиции. Сильные ветра и волнение море серьёзно осложняли работу специалистов.

В ходе поисковых мероприятий осуществлён подъём зенитной пушки «Эрликон» и один запасной ствол к ней, множество фрагментов военной техники. Оформлена учетная карточка на одно морское воинское захоронение.

Найденное вооружение и фрагменты военной техники будут переданы в музеи полуострова.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12304044@egNews