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Home » Ученый совет Центрального Военно-Морского Музея в Санкт-Петербурге рассмотрел предложения в план выставочной работы на 2021 год

Ученый совет Центрального Военно-Морского Музея в Санкт-Петербурге рассмотрел предложения в план выставочной работы на 2021 год

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 08 agosto 2020

08.08.2020 (19:00)

Ученый совет Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого рассмотрел на своем заседание предложения в план выставочной работы ЦВММ на 2021 год. Ведущими выставочными проектами в будущем году для музея станут, как и прежде, значимые для всей страны даты истории Военно-Морского Флота.

Наряду со встречей 290-летия зарождения Тихоокеанского флота и таких памятных дат, как 80-летие начала Великой Отечественной войны и вражеской блокады Ленинграда, музей намерен широко отметить 180 лет со дня рождения художника-мариниста А.К Беггрова, собрание работ которого в ЦВММ одно из наиболее обширных.     

Не менее значимыми для ЦВММ станут в 2021 году выставочные проекты, посвященные Второму Азовскому походу Петра Великого, который ознаменован основанием флота России, а также 115-й и 105-й годовщинам создания подводного флота России и ее морской авиации.

На заседании Ученого совета Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого также положительно рассмотрены вопросы воссоздания в здании ЦВММ домовой церкви и издания сборника материалов конференций и круглых столов, состоявшихся в филиале ЦВММ «Кронштадтская крепость», который в последствии может стать площадкой для публикации материалов конференций, проходящих во всех шести филиалах музея.         

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12306069@egNews

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