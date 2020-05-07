(AGENPARL) – PERM (RUSSIA), gio 07 maggio 2020

Ученый ПНИПУ рассказал, как защититься от нежелательной рекламы

Ко дню рождения спама, 3 мая, эксперт Пермского Политеха Даниил Курушин рассказал, как распознать нежелательные рекламные сообщения и обезопасить интернет-серфинг.

— Спамеры собирают и планируют массовые рассылки сообщений. Сначала они собирают адреса электронной почты, и этот процесс несложен: пользователи сами оставляют их на различных ресурсах. Спамеры обмениваются базами информации о людях, продают и покупают их. Часть работы по сбору адресов выполняют вирусы, которые поражают устройства пользователей, чтобы найти списки их контактов. Далее отправители письма решают, какой характер будет носить рассылка — общий или адресный. Следующий шаг — написание самого сообщения. Оно может быть похоже на электронное письмо от знакомого вам человека с какой-либо просьбой, или спамеры могут отправить сообщение с коммерческим предложением, — рассказывает доцент кафедры информационных технологий и автоматизированных систем, руководитель Центра робототехники ПНИПУ, кандидат технических наук Даниил Курушин.

Если текст письма провоцирует вас на сильные эмоции, то, скорее всего, он был подготовлен именно с этой целью, а значит, сообщение используют не для информирования, а для манипулирования общественным мнением, считает ученый. Его стоит проигнорировать, а источник пометить для себя как сомнительный.

— Чаще на фото и видео в сообщениях событие происходит как бы случайно. Но нельзя забывать, что камеры не снимают его самостоятельно, это всегда происходит по инициативе человека. Именно он делится видео или фото в сети. Получателям стоит убедиться, что есть и другие улики заснятого происшествия или, наоборот, один и тот же текст и фото используются многократно в сети в разных ситуациях, — объясняет ученый.

По мнению эксперта, сам спам не опасен, серьезнее последствия действий, которые люди или их устройства совершают при получении и прочтении сообщения. Все письма со спамом можно разделить на те, что требуют немедленного действия (купить, перейти на сайт, проголосовать), и те, что подразумевают переписку.

Предотвратить получение спама поможет своеобразная информационная гигиена, которая подразумевает использование проверенных программ и разумное распоряжение личными контактами. Более защищенная операционная система исключает проникновение вирусов и, следовательно, снижает вероятность распространения спама. По мнению ученого, людям стоит ограничить присутствие в социальных сетях и не использовать один аккаунт для разных дел. Еще один совет — не обмениваться данными между аккаунтами напрямую. Все, что не касается профессиональной деятельности, лучше искать в интернете через «анонимный режим» браузера. При регистрации на серверах, которые вызывают у вас сомнения, следует пользоваться одноразовой десятиминутной почтой, после удаления которой никто не сможет получить к ней доступ.