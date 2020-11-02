Ученые Пермского Политеха создали имплантаты, которые приживаются в 2-3 раза быстрее аналогов

(AGENPARL) – PERM (RUSSIA), lun 02 novembre 2020

Ученые Пермского Политеха разработали биосовместимые ячеистые имплантаты челюстно-лицевых костей. Изделия из титанового сплава созданы с помощью лазерного плавления и по свойствам максимально повторяют костную ткань человека. Живые клетки прорастают в ячейки в 2-3 раза быстрее, чем у аналогов с более плотной структурой. На изобретения исследователи из Пермского Политеха и ПГМУ им. Вагнера получили два патента.

— Титановые сплавы часто применяют в области биомедицины. Имплантаты на их основе обладают высокой прочностью, низкой жесткостью и необходимой макропористостью. Именно это свойство обеспечивает то, что костные клетки и сосуды эффективно прорастают в изделие. Титановые сплавы не отторгаются организмом и не подвержены коррозии, поэтому с помощью имплантатов из них можно быстро восстановить дефекты костных тканей. Однако пока не изучено их поведение в реальных условиях человеческого организма, — рассказывает автор разработки, старший преподаватель кафедры «Инновационные технологии машиностроения» Пермского Политеха Полина Килина.

Пермские ученые провели комплексное исследование: они спроектировали геометрию имплантата, разработали технологию его создания и задали необходимые физико-механические свойства. Конструкции с ячейками диаметром 2?3 мм и макропористостью 90-97 % обеспечили ту же прочность и модуль упругости, как у костной ткани. Клинические испытания на лабораторных животных позволили оценить, насколько быстро имплантат «заселили» живые клетки.

— С помощью 3D-моделирования и лазерного плавления мы разработали имплантаты из титанового сплава Ti6Al4V. Геометрическая форма с ячейками обеспечивает ускоренное прорастание костной ткани в изделие и надежно его фиксирует. По сравнению с аналогами с мелкопористой структурой, восстановление костной ткани с нашим имплантатом происходит в 2?3 раза быстрее, — поясняет исследователь.

Такого эффекта позволила достичь макропористость изделия. «Сцепление» также обеспечили специальные частицы на поверхности имплантата, которые увеличили площадь контакта живых клеток и конструкции. Размер пор позволил сформироваться сети кровеносных сосудов, которая снабжает костные ткани питательными веществами.

Клинические испытания на животных провели в лаборатории кафедры челюстно-лицевой хирургии ПГМУ им. Е.А. Вагнера. Ученые выяснили, что активное прорастание тканей в ячейки началось уже через 2 недели, а полное приживление конструкций произошло через 4?9 месяцев.

В дальнейшем исследователи планируют провести клинические испытания по вживлению имплантатов людям.

Fonte/Source: https://pstu.ru/news/2020/11/02/10959/