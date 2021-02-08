Ученые определили, с чего начать “большую уборку” на орбите Земли

Список наиболее опасных объектов космического мусора на околоземной орбите представил международный научный коллектив с участием профессора Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева (Самарский университет) Владимира Асланова. Авторы публикации считают, что устранение изученных ими “мусорных” объектов — приоритетная задача в освоении космоса, которая может быть реализована уже в ближайшие годы. Результаты исследования опубликованы в журнале Acta Astronautica.

Отработанные элементы космической техники сегодня либо сжигаются в атмосфере, либо уводятся на безопасные орбиты захоронения. Однако, на удобных для использования орбитах, как сообщают ученые, по-прежнему находятся около 25 тысяч запущенных ранее крупных объектов и миллионы мелких частиц, движущихся со скоростью до 15 км в секунду. Столкновения таких объектов друг с другом и с действующими спутниками ведут к лавинообразному нарастанию проблемы.

Избыток космического мусора, по словам специалистов, становится новым глобальным вызовом, угрожающим работе интернета, а также навигационных, климатических, географических и других спутниковых систем. Для решения этой проблемы в новом исследовании свои усилия объединили девятнадцать экспертов из России, США, Китая, Японии, Германии, Италии и Франции.

“Мы совместили в своей работе одиннадцать различных методов оценки опасности “мусорных” космических объектов, выделив четыре основных фактора: масса, частота встреч, время жизни на орбите и близость к работающим спутникам. Теперь у мирового сообщества есть надежный список из 50 объектов, устранение которых должно быть в приоритете”, — рассказал один из авторов работы, заведующий кафедрой теоретической механики Самарского университета Владимир Асланов.

Ученые выяснили, что 37 из 50 наиболее опасных объектов имеют массу свыше двух тонн, а около 80 процентов такого мусора — корпусы ракет на низких околоземных орбитах. Для исключения риска столкновения основную часть этих объектов, по мнению ученых, необходимо переместить на безопасные орбиты, например, с помощью космических буксиров.

Технологии уборки космического мусора, как отмечают авторы исследования, бурно развиваются, активно ведутся космические эксперименты. Используя современную технику, уверены ученые, можно и нужно делать первые шаги по очищению орбиты.

“Правительства ведущих космических стран должны принять решения о совместных действиях в планетарном масштабе. Мы уверены, что начало эры очищения космического пространства равносильно началу эры освоения космоса. Без этого глобального шага будущее человечества в космосе сомнительно”, — подчеркнул Владимир Асланов.

Научный коллектив, в который от России входят ведущий научный сотрудник Института прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН Андрей Баранов, доцент кафедры теоретической механики МГТУ им. Н.Э. Баумана Дмитрий Гришко и заведующий кафедрой теоретической механики Самарского университета Владимир Асланов, планирует продолжить составление базы опасных объектов на орбите Земли с учетом оптимальных вариантов их устранения, среди которых как вывод мусора на безопасные траектории, так и его устранение на самой орбите.