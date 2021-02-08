lunedì, Febbraio 8, 2021
Breaking News

HOUTHI ATTACKS IMPACTING CIVILIANS

HOUTHI ATTACKS IMPACTING CIVILIANS

FEMALE GENITAL MUTILATION IS A CRIME. NOTHING JUSTIFIES IT. NO ONE SHOULD…

PUBLIC SCHEDULE – FEBRUARY 8, 2021

EU PROVIDES EUR 20 MILLION TO PACIFIC TO SUPPORT HEALTH SECTOR RESPONSES…

STATEMENT ON THE DEATH OF SECRETARY GEORGE SHULTZ

STATEMENT ON THE DEATH OF SECRETARY GEORGE SHULTZ

STATEMENT ON THE DEATH OF SECRETARY GEORGE SHULTZ

MY VISIT TO MOSCOW AND THE FUTURE OF EU-RUSSIA RELATIONS

GOVERNO: DE MARIA (PD), ESECUTIVO E RISPOSTE ALL’EMERGENZA SANITARIA. POI DISCUSSIONE NEL…

Agenparl

Ученые определили, с чего начать “большую уборку” на орбите Земли

by Redazione00

(AGENPARL) – SAMARA OBLAST (RUSSIA), lun 08 febbraio 2021 <br /> РИА Новости: “Ученые определили, с чего начать “большую уборку” на орбите Земли” – Самарский университет

Свежие новости

События

Список наиболее опасных объектов космического мусора на околоземной орбите представил международный научный коллектив с участием профессора Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева (Самарский университет) Владимира Асланова. Авторы публикации считают, что устранение изученных ими “мусорных” объектов — приоритетная задача в освоении космоса, которая может быть реализована уже в ближайшие годы. Результаты исследования опубликованы в журнале Acta Astronautica.

Отработанные элементы космической техники сегодня либо сжигаются в атмосфере, либо уводятся на безопасные орбиты захоронения. Однако, на удобных для использования орбитах, как сообщают ученые, по-прежнему находятся около 25 тысяч запущенных ранее крупных объектов и миллионы мелких частиц, движущихся со скоростью до 15 км в секунду. Столкновения таких объектов друг с другом и с действующими спутниками ведут к лавинообразному нарастанию проблемы.

Избыток космического мусора, по словам специалистов, становится новым глобальным вызовом, угрожающим работе интернета, а также навигационных, климатических, географических и других спутниковых систем. Для решения этой проблемы в новом исследовании свои усилия объединили девятнадцать экспертов из России, США, Китая, Японии, Германии, Италии и Франции.

“Мы совместили в своей работе одиннадцать различных методов оценки опасности “мусорных” космических объектов, выделив четыре основных фактора: масса, частота встреч, время жизни на орбите и близость к работающим спутникам. Теперь у мирового сообщества есть надежный список из 50 объектов, устранение которых должно быть в приоритете”, — рассказал один из авторов работы, заведующий кафедрой теоретической механики Самарского университета Владимир Асланов.

Ученые выяснили, что 37 из 50 наиболее опасных объектов имеют массу свыше двух тонн, а около 80 процентов такого мусора — корпусы ракет на низких околоземных орбитах. Для исключения риска столкновения основную часть этих объектов, по мнению ученых, необходимо переместить на безопасные орбиты, например, с помощью космических буксиров.

Технологии уборки космического мусора, как отмечают авторы исследования, бурно развиваются, активно ведутся космические эксперименты. Используя современную технику, уверены ученые, можно и нужно делать первые шаги по очищению орбиты.

“Правительства ведущих космических стран должны принять решения о совместных действиях в планетарном масштабе. Мы уверены, что начало эры очищения космического пространства равносильно началу эры освоения космоса. Без этого глобального шага будущее человечества в космосе сомнительно”, — подчеркнул Владимир Асланов.

Научный коллектив, в который от России входят ведущий научный сотрудник Института прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН Андрей Баранов, доцент кафедры теоретической механики МГТУ им. Н.Э. Баумана Дмитрий Гришко и заведующий кафедрой теоретической механики Самарского университета Владимир Асланов, планирует продолжить составление базы опасных объектов на орбите Земли с учетом оптимальных вариантов их устранения, среди которых как вывод мусора на безопасные траектории, так и его устранение на самой орбите.

Поделиться в социальных сетях

Fonte/Source: https://ssau.ru/news/18829-uchenye-opredelili-s-chego-nachat-bolshuyu-uborku-na-orbite-zemli

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More