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Agenparl

Участник Парада Победы 1945 года оценил готовность Кантемировской дивизии к торжественному маршу на Красной площади

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 14 giugno 2020

14.06.2020 (13:23)

Военнослужащие гвардейской Кантемировской танковой дивизии пригласили на тренировку предстоящего военного парада на Красной площади 95-летнего участника Великой Отечественной войны Алексея Григорьевича Иванова, участвовавшего в Параде Победы в Москве 24 июня 1945 года.

Парадный расчёт Кантемировской танковой дивизии продемонстрировал фронтовику торжественный марш в составе знамённой группы, сводного подразделения военнослужащих в современной и исторической военной форме, а также марш боевой техники: бронетранспортеров БТР-82А, реактивных систем залпового огня «Град» и «Ураган», боевых машин «Рысь».

Ветеран войны отметил высокую готовность военнослужащих ЗВО к параду, похвалил строевую слаженность и мастерство водителей боевых машин. 

Командир Кантемировской дивизии полковник Владимир Завадский от имени всего личного состава офицеров, сержантов и солдат дивизии поздравил ветерана с 75-годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Полковник в запасе Алексей Григорьевич Иванов в 16 лет ушел на фронт, принимал участие в битве за Москву и закончил боевые действия на границе Советского Союза. После войны Алексей Григорьевич закончил военное училище и продолжил военную службу в танковом полку Кантемировской дивизии ЗВО.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12297262@egNews

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