Участники конкурса «Полевая кухня» АрМИ-2020 посетят Главный храм ВС РФ в Подмосковье

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 16 agosto 2020
16.08.2020 (13:40)
В Подмосковье участники конкурса «Полевая кухня» Армейских международных игр-2020 из России, Белоруссии, Армении, Узбекистана, Абхазии и Вьетнама в рамках культурно досуговых мероприятий посетят Главный храм Вооруженных сил Российской Федерации.
Участники конкурса ознакомятся с художественно-архитектурным убранством храма Победы, посмотрят залы и галереи «Дороги памяти».
Храм и военный музей возвели в подмосковном парке «Патриот» к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Главная особенность – образ Спаса нерукотворного, самое большое изображение лика Христа, выполненное в технике мозаики.
Общая площадь мозаик нижнего и верхнего храмов – почти 4 тысячи квадратных метров. Высота собора – 75 метров, диаметр основания центрального купола – 19 метров 45 сантиметров (1945 – год Победы). Неслучайно и местоположение храма: Одинцовский район Московской области — места боев за Москву в ноябре 1941 года.
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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12307493@egNews