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Участники конкурса «Отличники войсковой разведки» приступили к выполнению первого этапа соревнований «Десантирование и совершение марш-броска»

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, mar 30 giugno 2020

30.06.2020 (08:13)

Российские военнослужащие, принимающие участие во всеармейском этапе международных соревнований «Отличники войсковой разведки», приступили к выполнению упражнений первого этапа конкурса: «Десантирование и совершение марш-броска». Состязания проходят в Новосибирской области, на территории полигона Кольцово Новосибирского высшего военного командного училища.

В рамках первого этапа соревнований разведчики провели разведывательную засаду на одиночный автомобиль «противника» с целью захвата пленного и документов. В полной боевой экипировке участники команд заняли указанные позиции, замаскировались, установили учебные минно-взрывные средства и совершили внезапный налет. О результатах выполненной задачи командир группы должен был доложить вышестоящему командованию через зашифрованную радиограмму, установив радиосвязь с помощью разведчика-радиотелефониста. Розыгрыш тактического эпизода имитировался подрывом взрывпакетов. Действовали разведчики быстро и четко.

Всеармейский этап международных соревнований «Отличники войсковой разведки» будет проходить в течении 10 дней. В конкурсе принимают участие более 150 военнослужащих: представители Центрального, Восточного, Западного, Южного военных округов, а также команды Северного и Черноморского флотов, воздушно-десантных войск и Росгвардии.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12299700@egNews

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