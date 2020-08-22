Участники конкурса «Военно-медицинская эстафета» ознакомились с историческими достопримечательностями Самарканда

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 22 agosto 2020

22.08.2020 (12:30)

Команды-участницы международных соревнований по военно-медицинскому многоборью, которые проходят в Джизакской области Узбекистана, посетили Самарканд, древнейший город республики. Военнослужащие из России, Белоруссии, Палестины и Вьетнама побывали в мавзолее Гур-Эмир. Шедевр восточного зодчества эпохи Тимура, воздвигнутый в 1404 году, вызвал неподдельный интерес участников соревнований.

Также для участников конкурса «Военно-медицинская эстафета» организовали экскурсию по площади Регистан и расположенному на ней знаменитому архитектурному ансамблю XV—XVII веков.

Международные соревнования «Военно-медицинская эстафета» – комплекс военно-спортивных и профессионально ориентированных состязаний среди военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на воинских должностях врачебного состава, среднего и младшего медицинского персонала войскового (флотского) звена медицинской службы вооруженных сил государств – участников Армейских международных игр.

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