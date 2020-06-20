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Home » Участники генеральной репетиции парада Победы на Урале поздравили с профессиональным праздником медика-ветерана ВОВ

Участники генеральной репетиции парада Победы на Урале поздравили с профессиональным праздником медика-ветерана ВОВ

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 20 giugno 2020

20.06.2020 (15:25)

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО), участвовавшие в генеральной репетиции парада Победы, поздравили с наступающим Днем медика Тамару Гавриловну Кондрашову – фронтового фельдшера, воевавшую на 1-ом Белорусском фронте под командованием Георгия Константиновича Жукова.

В канун празднования Дня медика военнослужащие ЦВО провели во дворе Тамары Гавриловны персональный мини-парад и концерт ансамбля песни пляски. Военнослужащие роты почетного караула прошли торжественным маршем перед подъездом ветерана и показали плац-концерт, исполнив сложные строевые приемы с карабинами. Затем военные артисты исполнили знаменитые песни военных лет.

Справочно:

Тамара Гавриловна Кондрашова родилась 10 ноября 1920 года в Новосибирская области. До войны работала учителем биологии и английского языка в сибирских селах. С началом войны отучилась на фельдшера и была призвана на 1-ый Белорусский фронт.

Участвовала в Воронежско-Харьковской наступательной операции, освобождая Воронеж, Курск, Белгород и Харьков, а также в штурме Берлина. 9 мая 1945 года оставила автограф на стене поверженного Рейхстага.

Награждена медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг», «За взятие Берлина», орденом Отечественной войны II степени.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12298225@egNews

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