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Agenparl

Участники Всероссийского этапа конкурса «Эльбрусское кольцо» совершат скоростное восхождение на самую высокую горную вершину Европы

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 02 agosto 2020
02.08.2020 (15:04)

Сегодня, 2 августа военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации и Росгвардии приступят к выполнению третьего финального этапа Всероссийского конкурса «Эльбрусское кольцо» с совершением скоростного восхождения на самую высокую точку Европы – вулкан Эльбрус.

В течении двух дней военнослужащим предстоит совершить восхождение в пешем порядке по маршруту: п. Терскол (выс. 2 144 м) – поляна Азау (выс. 2 356 м) – Приют-11 (выс. 4 200 м.) – западная вершина Эльбруса (выс. 5 642 м).

В этом году в конкурс включена новая уникальная пятнадцатая специальная задача «Скоростной забег по маршруту поляна Азау – вулкан Эльбрус», которую предстоит выполнить военным альпинистам в течение одного дня. В рамках этой финальной специальной задачи два военнослужащих от каждой команды буквально забегут на самую высокую точку Европы.

Также в третий этап конкурса входят специальные задачи № 13 «Совершение марш-броска по маршруту поляна Азау – «Приют-11»» и № 14 «Совершение восхождения на Эльбрус от Приюта-11».

В ходе выполнения 13-й специальной задачи участники конкурса совершат марш-бросок с оружием и снаряжением по маршруту: поляна Азау – «Приют-11».

По прибытию на «Приют-11» им предстоит установить лагерь и провести ночевку на высоте 4 200 метров над уровнем моря.

3 августа в 03:00 по московскому времени команды выйдут из базового лагеря на штурм Эльбруса. На восхождение по маршруту группе отводится 5 часов. Группы, уложившиеся во время, получают 1 000 баллов.

На вершине судья фиксирует время совершения восхождения по времени подъема на вершину последнего военнослужащего в группе. За каждого не совершившего восхождение на вершину военнослужащего группе начисляются штрафные баллы.

СПРАВОЧНО:

Организатор конкурса – Управление физической подготовки и спорта ВС РФ. Данные состязания проводятся с 2015 года, это шестые соревнования подряд.

В соревнованиях принимают участие команды от всех военных округов, Северного флота, Воздушно-десантных войск,  Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени маршала Советского Союза К.К.Рокоссовского, а также Войск национальной гвардии Российской Федерации.

Торжественное закрытие состязаний состоится 4 августа 2020 г. в рамках Всероссийского этапа соревнований «Эльбрусское кольцо».

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12305060@egNews

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