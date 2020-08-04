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Agenparl

Участники автопробега в честь 90-летия образования ВДВ посетили город-герой Тулу

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, mar 04 agosto 2020

04.08.2020 (07:52)

В рамках автопробега, посвященного 90-летию Воздушно-десантных войск, стартовавший накануне праздника на Родине ВДВ в г. Воронеже, его участники посетили город-герой Тулу и финишировали в столице нашей Родины городе-герое Москве.

В ходе автопробега десантники на автомобилях проехали более 1000 километров по маршруту Воронеж-Тула-Наро-Фоминск-Москва, доставив горсть земли с Родины ВДВ.

Командованием Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения, совместно с правительством Тульской области и участниками автопробега, проведены мероприятия возложения гирлянд Памяти и цветов к воинским мемориалам, встречи с военнослужащими соединения, посещение Музея оружия и комнаты Боевой славы Тульского гвардейского соединения ВДВ, военно-патриотические акции и работа с юнармейскими отрядами.

Завершился автопробег в день 90-й годовщины образования Воздушно-десантных войск в г. Москве.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12305303@egNews

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