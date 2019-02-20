20 Febbraio 2019
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Участникам XXX съезда Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России

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Участникам XXX съезда Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России

by Redazione Redazione00

(AGENPARL) – Moscow, mer 20 febbraio 2019

XXX съезд фермеров России проходит 19–20 февраля в Москве.

Уважаемые друзья!

Приветствую вас на XXX съезде Ассоциации крестьянских
(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России.

Ваш съезд проходит в юбилейный год: 30
лет назад в нашей стране возродилось фермерское движение. Многие из вас прошли
непростой путь, сумели буквально с нуля организовать своё производство и
выстоять даже в те времена, когда агропромышленный комплекс был депрессивной
сферой экономики.

Для государства эта проблема стала серьёзным
вызовом. Мы хотели снова видеть Россию мощной аграрной державой и поэтому
начали оказывать сельскому хозяйству беспрецедентную поддержку. Сегодня
аграриям предоставляется доступ к льготным кредитам и даются субсидии на
покупку новейшей техники, увеличиваются посевные площади, строятся терминалы в
портах и оптово-распределительные центры. Все эти меры позволяют АПК по праву
считаться гордостью российской экономики. Отрасль демонстрирует высокие темпы
роста, обеспечивая продовольственную безопасность страны и поставляя свою
продукцию за рубеж.

В этом успехе – немалая заслуга
фермерских хозяйств и сельхозкооперативов. Вы производите экологически чистую
продукцию, ориентируясь на самые высокие стандарты качества. Благодаря вам на
прилавках магазинов появляется всё больше свежих и вкусных продуктов. Ваш нелёгкий,
напряжённый, но очень важный труд заслуживает самого глубокого уважения и
благодарности.

Уверен, что на съезде ассоциации, которая
объединяет фермеров всей страны, будут подробно рассмотрены вопросы
сельскохозяйственной кооперации, а также сформулированы полезные для отрасли
предложения.

Желаю вам интересных дискуссий и всего
самого доброго.

Д.Медведев

Fonte/Source: http://government.ru/gov/persons/183/telegrams/35786/

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Redazione Redazione

Shanghai and Zhejiang to co-develop new port in Yangshan

Redazione Redazione

Looptijd BOP-meting ‘Voor- en vroegschoolse educatie’ aangepast

Redazione Redazione

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