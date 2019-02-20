(AGENPARL) – Moscow, mer 20 febbraio 2019

XXX съезд фермеров России проходит 19–20 февраля в Москве.

Уважаемые друзья!

Приветствую вас на XXX съезде Ассоциации крестьянских

(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России.

Ваш съезд проходит в юбилейный год: 30

лет назад в нашей стране возродилось фермерское движение. Многие из вас прошли

непростой путь, сумели буквально с нуля организовать своё производство и

выстоять даже в те времена, когда агропромышленный комплекс был депрессивной

сферой экономики.

Для государства эта проблема стала серьёзным

вызовом. Мы хотели снова видеть Россию мощной аграрной державой и поэтому

начали оказывать сельскому хозяйству беспрецедентную поддержку. Сегодня

аграриям предоставляется доступ к льготным кредитам и даются субсидии на

покупку новейшей техники, увеличиваются посевные площади, строятся терминалы в

портах и оптово-распределительные центры. Все эти меры позволяют АПК по праву

считаться гордостью российской экономики. Отрасль демонстрирует высокие темпы

роста, обеспечивая продовольственную безопасность страны и поставляя свою

продукцию за рубеж.

В этом успехе – немалая заслуга

фермерских хозяйств и сельхозкооперативов. Вы производите экологически чистую

продукцию, ориентируясь на самые высокие стандарты качества. Благодаря вам на

прилавках магазинов появляется всё больше свежих и вкусных продуктов. Ваш нелёгкий,

напряжённый, но очень важный труд заслуживает самого глубокого уважения и

благодарности.

Уверен, что на съезде ассоциации, которая

объединяет фермеров всей страны, будут подробно рассмотрены вопросы

сельскохозяйственной кооперации, а также сформулированы полезные для отрасли

предложения.

Желаю вам интересных дискуссий и всего

самого доброго.

Д.Медведев

Fonte/Source: http://government.ru/gov/persons/183/telegrams/35786/