(AGENPARL) – Moscow, mer 20 febbraio 2019
XXX съезд фермеров России проходит 19–20 февраля в Москве.
Уважаемые друзья!
Приветствую вас на XXX съезде Ассоциации крестьянских
(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России.
Ваш съезд проходит в юбилейный год: 30
лет назад в нашей стране возродилось фермерское движение. Многие из вас прошли
непростой путь, сумели буквально с нуля организовать своё производство и
выстоять даже в те времена, когда агропромышленный комплекс был депрессивной
сферой экономики.
Для государства эта проблема стала серьёзным
вызовом. Мы хотели снова видеть Россию мощной аграрной державой и поэтому
начали оказывать сельскому хозяйству беспрецедентную поддержку. Сегодня
аграриям предоставляется доступ к льготным кредитам и даются субсидии на
покупку новейшей техники, увеличиваются посевные площади, строятся терминалы в
портах и оптово-распределительные центры. Все эти меры позволяют АПК по праву
считаться гордостью российской экономики. Отрасль демонстрирует высокие темпы
роста, обеспечивая продовольственную безопасность страны и поставляя свою
продукцию за рубеж.
В этом успехе – немалая заслуга
фермерских хозяйств и сельхозкооперативов. Вы производите экологически чистую
продукцию, ориентируясь на самые высокие стандарты качества. Благодаря вам на
прилавках магазинов появляется всё больше свежих и вкусных продуктов. Ваш нелёгкий,
напряжённый, но очень важный труд заслуживает самого глубокого уважения и
благодарности.
Уверен, что на съезде ассоциации, которая
объединяет фермеров всей страны, будут подробно рассмотрены вопросы
сельскохозяйственной кооперации, а также сформулированы полезные для отрасли
предложения.
Желаю вам интересных дискуссий и всего
самого доброго.
Д.Медведев
Fonte/Source: http://government.ru/gov/persons/183/telegrams/35786/