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Agenparl

Уникальные музеи Северного флота в преддверии празднования 75-летия Великой Победы подготовили видеоэкскурсии для пользователей интернета

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 26 aprile 2020

26.04.2020 (10:24)

Сотрудники филиалов Военно-морского музея Северного флота: Краснознамённая подводная лодка «К-21» и музея Военно-воздушных сил Северного флота в посёлке Сафоново провели видеоэкскурсии для пользователей интернета. Экскурсоводы ознакомили виртуальных посетителей с основными экспонатами музеев и с историей становления подводных сил и морской авиации на Северном флоте.

Помощь с видеозаписью экскурсий музеям оказали военнослужащие органов информационного обеспечения и журналисты Мурманского филиала Всероссийской государственной телерадиокомпании «Россия» – ГТРК «Мурман». Подготовленный видеоролик с экскурсиями по уникальным музеям Северного флота будет размещён в социальных сетях и других медиаресурсах.

В условиях сложной эпидемиологической обстановки все сотрудники учреждений и организаций культуры Северного флота перешли на удалённый режим работы. Так преподаватели Детской студии ансамбля песни и пляски ордена Ушакова Краснознамённого Северного флота в условиях самоизоляции проводят видеоуроки со своими воспитанниками. Они записывают видео с упражнениями и заданиями для детей и размещают его мессенджерах или группах соцсетей в интернете. Так же поступают и артисты Драматического театра Северного флота, которые уже начали подготовку к празднованию 75-летия Великой Победы и размещают в группах социальных сетей свои видеоролики с художественным прочтением стихов и рассказов писателей и поэтов-фронтовиков.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12288926@egNews

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