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Agenparl

Университет в числе лучших вузов страны в области изобретательской активности

by Redazione00

(AGENPARL) – SAMARA OBLAST (RUSSIA), ven 24 aprile 2020 <br /> Университет в числе лучших вузов страны в области изобретательской активности – Самарский университет

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Аналитический центр “Эксперт” представил новое исследование публикационной и изобретательской активности российских университетов. В 2020 году Самарский университет отнесен экспертами на 8-9 место сводного рейтинга изобретательской активности. В этой же группе находится Санкт-Петербургский государственный университет. Из вузов Самарской области в данном рейтинге представлен Самарский государственный технический университет (52-56 место).

В рейтинге публикационной активности эксперты оценивали 21 область — 16 укрупненных и пять узких, среди которых металлургия (в рамках материаловедения), биохимия (внутри наук о жизни), безопасность, риск, надежность и качество (инженерные науки), искусственный интеллект, аппаратное обеспечение и архитектура (компьютерные науки). По итогам 2019 года 127 университетов фигурируют хотя бы в одном из 21 предметного рейтинга.

Самарский университет вошел в списки ведущих российских университетов по 10 направлениям научных знаний:

  • Безопасность, риск, надежность и качество (в рамках инженерных наук);
  • Аппаратное обеспечение и архитектура (компьютерные науки);
  • Компьютерные науки;
  • Металлургия (материаловедение);
  • Искусственный интеллект (в рамках компьютерных наук);
  • Математика;
  • Химия;
  • Физика и Астрономия;
  • Инженерные науки;
  • Материаловедение.

По двум направлениям Самарский университет входит в десятку лучших, еще по пяти — среди двадцати лидирующих университетов. Также среди участников публикационного рейтинга еще два вуза из Самарской области — СамГТУ и СамГМУ. 

Для справки

Методика рейтинга изобретательской активности: Оценка изобретательской активности строится на анализе деятельности университетов в области патентования разработок. Анализируемые в рамках рейтинга показатели разделены на три блока: “Качество”, “Исходные условия” (вес — по 25%) и “Востребованность” (вес — 50%). Блок “Исходные условия” в первую очередь оценивал число патентов, блок “Качество” — взаимодействие с научными организациями и популярность у других изобретателей. В блоке “Востребованность” прежде всего оценивался спрос на вузовские разработки со стороны компаний.

Методика рейтинга публикационной активности: Оценка публикационной активности строится на двух принципах. Первый принцип — узкая специализация и глубокое погружение в проблематику. Авторы исследования сконцентрировали внимание на статьях, которые опубликованы в журналах, индексируемых в международных базах. Второй принцип — объективность. Все расчеты основаны на открытых данных. В рамках исследования анализируются статьи, опубликованные за предыдущие четыре года. В предметные рейтинги попадают вузы, чьи научные коллективы сумели опубликовать более 0,5% всех российских статей в той или иной области (например, для гуманитарных наук пороговое число — 60, для материаловедения — 385, для физики и астрономии — 632).

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Fonte/Source: http://ssau.ru/news/17970/

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