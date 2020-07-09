Улучшая энергоснабжение Таджикистана, модернизируя ГЭС

(AGENPARL) – METRO MANILA, gio 09 luglio 2020
В Таджикистане вода – это энергия.
Почти 90% электроэнергии поступает от гидроэлектростанций.
Головная ГЭС – одна из старейших ГЭС в стране.
Она вырабатывает электроэнергию для Таджикистана и соседнего Афганистана.
Но частые поломки мешали работе ГЭС и сокращали выработку электроэнергии.
«Строительство ГЭС началось в 1956 году. Оборудование ГЭС устарело, часто выходило из строя, были перебои электроэнергии. Впервые за 60 лет работы станции производится ее реконструкция,» – отметил Нурмахмад Холназаров, генеральный директор Головной ГЭС.
Азиатский банк развития помогает модернизировать Головную ГЭС посредством гранта в 136 миллионов долларов США.
Это продлит срок работы ГЭС и увеличит ее мощность с 240 до 270 мегаватт.
До 6 тысяч домохозяйств получат дополнительную электроэнергию.
Умеда Касымова, инженер-гидротехник Головной ГЭС, сказала: «На ГЭС установлены более эффективные и современные турбины, генераторы и другое оборудование. Мы также установили специальное оборудование для предотвращения утечки масла из трансформаторов в реку. Это снизит риск нанесения ущерба окружающей среде в случае чрезвычайной ситуации. Еще мы установили современную автоматическую систему пожаротушения.»
Реабилитация ГЭС очень важна для Таджикистана, который раньше страдал от частых отключений.
Таджикистан и Афганистан являются членами Центрально-азиатского регионального экономического сотрудничества или Программы ЦАРЭС. Это платформа сотрудничества 11 стран и партнеров по развитию как АБР для устойчивого развития.
Вместе они работают над реформированием энергетических систем и обеспечением надежной поставки чистой энергии в регионе.
Fonte/Source: http://feedproxy.google.com/~r/adb_features/~3/aczDNwMbHAs/618081