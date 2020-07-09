Улучшая энергоснабжение Таджикистана, модернизируя ГЭС

(AGENPARL) – METRO MANILA, gio 09 luglio 2020

В Таджикистане вода – это энергия.

Почти 90% электроэнергии поступает от гидроэлектростанций.

Головная ГЭС – одна из старейших ГЭС в стране.

Она вырабатывает электроэнергию для Таджикистана и соседнего Афганистана.

Но частые поломки мешали работе ГЭС и сокращали выработку электроэнергии.

«Строительство ГЭС началось в 1956 году. Оборудование ГЭС устарело, часто выходило из строя, были перебои электроэнергии. Впервые за 60 лет работы станции производится ее реконструкция,» – отметил Нурмахмад Холназаров, генеральный директор Головной ГЭС.

Азиатский банк развития помогает модернизировать Головную ГЭС посредством гранта в 136 миллионов долларов США.

Это продлит срок работы ГЭС и увеличит ее мощность с 240 до 270 мегаватт.

До 6 тысяч домохозяйств получат дополнительную электроэнергию.

Умеда Касымова, инженер-гидротехник Головной ГЭС, сказала: «На ГЭС установлены более эффективные и современные турбины, генераторы и другое оборудование. Мы также установили специальное оборудование для предотвращения утечки масла из трансформаторов в реку. Это снизит риск нанесения ущерба окружающей среде в случае чрезвычайной ситуации. Еще мы установили современную автоматическую систему пожаротушения.»

Реабилитация ГЭС очень важна для Таджикистана, который раньше страдал от частых отключений.

Таджикистан и Афганистан являются членами Центрально-азиатского регионального экономического сотрудничества или Программы ЦАРЭС. Это платформа сотрудничества 11 стран и партнеров по развитию как АБР для устойчивого развития.

Вместе они работают над реформированием энергетических систем и обеспечением надежной поставки чистой энергии в регионе.

Fonte/Source: http://feedproxy.google.com/~r/adb_features/~3/aczDNwMbHAs/618081