Тысячи военных моряков и петербуржцев посмотрели прямую трансляцию концерта Центрального военно-морского музея ко Дню России

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 14 giugno 2020

14.06.2020 (12:06)

Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого в содружестве с творческими коллективами Санкт-Петербурга подготовил и осуществил концертную программу, посвященную Дню России.

«Программа длилась в течение четырех часов и транслировалась на официальном сайте музея. Тысячи военных моряков, учащихся военных учебных заведений, санкт-петербуржцев смотрели концерт», – сообщил директор ЦВММ Руслан Нехай.

Все участвовавшие в нем артисты – лауреаты международных, всероссийских и городских песенных конкурсов и неоднократно и с успехом выступали в ЦВММ. Это заслуженная артистка России Наталья Сорокина, Станислав Барченко, Василий Кононов, Анастасия Соловых, Анна Корнеева, Алексей Горбунов, Софья Лицкевич, Екатерина Гарина, Анатолий Попейко и Сергей Боголюбский. Ведущие концерта – Людмила Модина и Анатолий Попейко.

Традиция праздновать День России идет от 1990 года, когда в этот день первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России, в которой было провозглашено главенство Конституции России и ее законов.

Военно-Морской Флот России всегда был и остается гарантом суверенитета Отечества. Так повелось со времен Петра Великого, который считал, что в достижении стратегических целей, стоявших перед Россией, важную роль должен был сыграть и Военно-Морской Флот, который он рассматривал как неотъемлемую составную часть Вооруженных Сил страны. Помещенное в предисловии к Морскому уставу 1720 года крылатое изречение Петра о том, что « всякий потентат, который едино войско сухопутное имеет, одну руку имеет, а который и флот имеет, обе руки имеет», является наиболее ярким и кратким выражением его понимания места и роли флота в системе вооруженных сил государства.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12297244@egNews