domenica, Giugno 14, 2020
Breaking News

IL PAPA: L’EUCARISTIA GUARISCE LA MEMORIA E ACCENDE IL DESIDERIO DI SERVIRE

44,139 SMES REGISTERED UNTIL APRIL 2020

NEL MONDO LE TRASFUSIONI SICURE RESTANO ANCORA ESCLUSIVA DEI RICCHI

MUSEI VATICANI. LA BELLEZZA CI UNISCE #53

IN ROUGHER SEAS, THE EU’S OWN INTERESTS AND VALUES SHOULD BE OUR…

STATI GENERALI, BONAFEDE: FONDAMENTALE IMPEGNARCI TUTTI, QUESTA FASE DECISIVA

RECOVERY FUND, SALVINI: SONO SOLDI CHE FORSE ARRIVERANNO FRA PIÙ DI UN…

TURKSON AL CAMPO NOMADI DI CASTEL ROMANO: PER TESTIMONIARE UNA VICINANZA

CS _ SCUOLA, MINISTERO PROPORRà A REGIONI AVVIO NUOVO ANNO IL 14…

PROTESTE IN LIBANO AL CROLLO DELLA LIRA. BECHARA RAI, LA CHIESA VICINA…

Agenparl

Тысячи военных моряков и петербуржцев посмотрели прямую трансляцию концерта Центрального военно-морского музея ко Дню России

by Redazione01

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 14 giugno 2020
14.06.2020 (12:06)

Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого в содружестве с творческими коллективами Санкт-Петербурга подготовил и осуществил концертную программу, посвященную  Дню России.

«Программа длилась в течение четырех часов и транслировалась на официальном сайте музея. Тысячи военных моряков, учащихся военных учебных заведений, санкт-петербуржцев смотрели концерт», –  сообщил директор ЦВММ Руслан Нехай.

Все участвовавшие в нем артисты – лауреаты международных, всероссийских и городских песенных конкурсов и неоднократно и с успехом выступали в ЦВММ. Это заслуженная артистка России Наталья Сорокина, Станислав Барченко, Василий Кононов, Анастасия Соловых, Анна Корнеева, Алексей Горбунов, Софья Лицкевич, Екатерина Гарина, Анатолий Попейко и Сергей Боголюбский. Ведущие концерта – Людмила Модина и Анатолий Попейко.

Традиция праздновать День России идет от 1990 года, когда в этот день первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России, в которой было провозглашено главенство Конституции России и ее законов.  

Военно-Морской Флот России всегда был и остается гарантом  суверенитета Отечества. Так повелось со времен Петра Великого, который считал, что в достижении стратегических целей, стоявших перед Россией, важную роль должен был сыграть и Военно-Морской Флот, который он рассматривал как неотъемлемую составную часть Вооруженных Сил страны. Помещенное в предисловии к Морскому уставу 1720 года крылатое изречение Петра о том, что « всякий потентат, который едино войско сухопутное имеет, одну руку имеет, а который и флот имеет, обе руки имеет», является наиболее ярким и кратким выражением его понимания места и роли флота в системе вооруженных сил государства.

Новости по теме:

Метки:

Наверх

Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12297244@egNews

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More