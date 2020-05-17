Третий самолет Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной техникой из состава сводного отряда Минобороны России вылетел с аэродрома «Батайница» в Российскую Федерацию

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 17 maggio 2020
17.05.2020 (12:00)
Третий самолет Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Республике Сербия, вылетел с аэродрома «Батайница» (г. Белград, Сербия) в Российскую Федерацию.
Ранее сообщалось, что 17 мая с.г. четырьмя самолёторейсами в Россию из Сербии будут доставлены около 20 военнослужащих и 5 единиц специальной военной техники.
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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12292770@egNews