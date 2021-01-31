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Agenparl

Тренировка по развёртыванию полевых пунктов управления состоялась в Таджикистане

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 31 gennaio 2021

31.01.2021 (15:00)

Тренировка по развертыванию полевых пунктов управления и обеспечению устойчивой связью с подчиненными подразделениями состоялась на 201-й российской военной базе, дислоцированной в Таджикистане.

В ходе тренировки специалисты развернули мобильные пункты управления, проверили работу коммутационного оборудования, специальной аппаратуры, спутниковых каналов связи, пунктов управления видеоконференцсвязью. При решении поставленных задач применялись радиосредства новейшего поколения, работающие на принципах программно-аппаратного радио. Их применение в сочетании с воздушными ретрансляторами обеспечило надежную помехозащищенную и скрытую радиосвязь.

Также военные связисты обеспечили охрану и оборону полевых пунктов управления от диверсионно-разведывательных групп условного противника. Всего в тренировке приняли участие свыше 100 специалистов связи, задействовано более 50 единиц специальной техники.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12341630@egNews

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