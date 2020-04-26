Тральная группа Балтийского флота провела артиллерийские стрельбы

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 26 aprile 2020
26.04.2020 (17:33)
В рамках выполнения задач по предназначению в акватории Балтийского моря корабельная тральная группа (КТГ) Балтийского флота в составе базовых тральщиков «Леонид Соболев» и «Александр Обухов» выполнила практические артиллерийские стрельбы.
В соответствии с планом учения в полигонах, расположенных в акватории Балтийского моря, тральщики соединения кораблей охраны водного района Балтийской военно-морской базы успешно выполнили артиллерийские стрельбы по мишеням, имитирующим боевые корабли условного противника.
Во время выхода в море экипажи базовых тральщиков провели комплекс артиллерийских стрельб по морской надводной цели. В качестве мишени был задействован буксируемый корабельный щит, имитирующий надводный корабль условного противника.
После артиллерийских стрельб кораблями были отработаны элементы боя по отражению атак малоразмерных целей и противовоздушной обороне, выполнены задачи по совместному маневрированию, организации взаимодействия и связи между кораблями.
На предыдущем этапе выхода в море экипажи кораблей отработали действия по противоминному обеспечению развёртывания корабельных сил Балтийского флота из пункта базирования и на переходе морем в условиях применения условным противником минного оружия.
Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12288979@egNews