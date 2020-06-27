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Agenparl

Торжественное открытие «Монумента Победы» состоялось в городе Лесозаводске Приморского края

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 27 giugno 2020

27.06.2020 (08:00)

Торжественное открытие «Монумента Победы», посвященного памяти погибших на фронтах Великой Отечественной войны состоялось в городе Лесозаводске Приморского края.

На мероприятии присутствовали командир отдельного соединения РХБ защиты Восточного военного округа полковник Сергей Чупин, глава Лесозаводска Сергей Михайлов, председатель общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов Лесозаводска, участник войны в Афганистане Анатолий Горбатенко, которые торжественно открыли мемориальный комплекс, перерезав ленту.

Ключевыми фигурами «Монумента Победы» стали статуи танкиста и солдата, отреставрированные и перенесенные с территории Дома офицеров.

В центре мемориального комплекса зажжен «Вечный огонь».

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12299255@egNews

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