domenica, Agosto 2, 2020
Breaking News

CORONAVIRUS, L’ORO SEGNA UN NUOVO RECORD

CALCIO, SPADAFORA: OGGI SI CHIUDE CAMPIONATO PIU’ LUNGO DELLA STORIA, ORA IL…

BOLOGNA, SALVINI: VERITÀ SU TUTTE LE STRAGI

ALLARME CARITAS INDIA: CON LA PANDEMIA IN AUMENTO ABUSI E VIOLENZE

ESTATE, TEMPO DI RIFLESSIONE E RESPONSABILITà

ON CHINA’S PREDATORY FISHING PRACTICES IN THE GALáPAGOS

ON CHINA’S PREDATORY FISHING PRACTICES IN THE GALáPAGOS

ON CHINA’S PREDATORY FISHING PRACTICES IN THE GALáPAGOS

COVID-19, NON REGREDISCE LA PANDEMIA. L’OMS AVVERTE CHE SARà LUNGA

PAPA AI GIOVANI DI MEDJUGORJE: è GESù CHE Dà SENSO PIENO ALLA…

Agenparl

Торжественная церемония открытия памятника выпускникам, посвятившим свою жизнь Военно-Морскому Флоту России, состоялась в Военно-морском политехническом институте ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия»

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 02 agosto 2020

02.08.2020 (17:54)

В Военно-морском политехническом институте в г. Пушкин  установили  мемориал  выпускникам, посвятившим свою жизнь Военно-Морскому Флоту. Мемориал в виде рубки подводной лодки проекта 641 установлен вблизи здания, где располагается командование института.

Проект подводных лодок 641 – один из самых успешных  проектов советских дизель-электрических подводных лодок в прошлом. Подводная лодка «Б-416» входила в состав флота до 1992 года, а затем  была утилизирована, а ее рубка передана школе техников Высшего военно-морского инженерного училища имени В.И. Ленина для обучения курсантов.   По инициативе начальника института рубка была перемещена из военного городка в поселке Низино в Пушкин и стала символом всех выпускников.

Почетное право открытия памятника было предоставлено начальнику Военно-Морского Политехнического Института капитану 1 ранга Ильясу Шигапову и начальнику Высшего военно-морского инженерного училища имени В. И. Ленина с 1992 по 1998 годы контр-адмиралу Юрию Халиулину.

«Выпускников нашего института всегда отличала высокая морская выучка, профессионализм, мужество и беззаветная преданность Родине, поэтому в их честь мы сегодня открываем этот памятник. Это символ преемственности традиций военно-морского образования, знак уважения тем, кто служит и служил и дань памяти погибшим при исполнении служебных обязанностей», – отметил в своем обращении к офицерам и курсантам начальник Военно-морского политехнического института, капитан 1 ранга Ильяс Шигапов.

В завершение церемонии открытия участники возложили цветы к подножию мемориала и почтили минутой молчания павших героев.

Новости по теме:

Метки:

Наверх

Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12305068@egNews

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More