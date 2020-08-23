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Home » Творческие коллективы Приморья провели концерт в полевом лагере военнослужащих Краснознаменной общевойсковой армии

Творческие коллективы Приморья провели концерт в полевом лагере военнослужащих Краснознаменной общевойсковой армии

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 23 agosto 2020

23.08.2020 (06:45)

Завершилось специальное учение с военно-политическими органами в Приморской общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) проведением концерта, в рамках акции, приуроченной 75 – й годовщине окончания Второй мировой войны – «Мой дед – Герой и победитель, я победу Его храню!».

На полигоне «Сергеевский» в Приморском крае военнослужащим объединения исполнили свои композиции творческие коллективы Дома офицеров Уссурийского гарнизона, а также Дома культуры п. Пограничный. Кроме того, с песней «Берега», под аплодисменты военнослужащих выступил водитель электрик соединения управления ВВО рядовой Андрей Папулов.

Для проведения концерта в полевых условиях была сооружена импровизированная сцена. Военнослужащие услышали самые известные песни фронтовых лет, а также современные: «Кукушка», «Дальний Восток», «Россия», «Полевые цветы» и многие другие.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12309069@egNews

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