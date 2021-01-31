domenica, Gennaio 31, 2021
Breaking News

SCICLUNA, UN PROGETTO DI RINNOVAMENTO ECCLESIALE PER MALTA

LA LEBBRA: UNA MALATTIA CHE ANCORA CREA EMARGINAZIONE

KOSOVO E ISRAELE, AL VIA LE RELAZIONI DIPLOMATICHE

MODESTA VALENTI, MARAZZITI: DARE DIGNITà A OGNI PERSONA, VIA DI GUARIGIONE

“TEMPO DI AGIRE”: LA DOMENICA PER LA GIUSTIZIA RAZZIALE NEL REGNO UNITO

VERJAARDAG PRINSES BEATRIX

NEW-STYLE DRIVING LICENCES AND NUMBER PLATES MARK ONE-YEAR ANNIVERSARY OF BREXIT AS…

UK APPLIES TO JOIN HUGE PACIFIC FREE TRADE AREA CPTPP

FLATTENING THE INSOLVENCY CURVE: PROMOTING CORPORATE RESTRUCTURING IN ASIA AND THE PACIFIC…

FISCAL DOMINANCE IN SUB-SAHARAN AFRICA REVISITED

Agenparl

ТВВИКУ впервые выпустит командиров для подразделений штурма и разграждения инженерных войск

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 31 gennaio 2021

31.01.2021 (13:06)

Тюменское высшее военно-инженерное командное училище имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова (ТВВИКУ) завершает подготовку первых офицеров по военной специальности «Применение инженерных подразделений штурма и разграждения», которые пополнят ряды инженерных войск в текущем году.

Подготовка специалистов для войск по военной специализации «Применение инженерных подразделений штурма и разграждения» – самое молодое направление сферы деятельности вуза.

Будущих командиры подразделений штурма и разграждения проходят подготовку по более сложной и емкой программе обучения. Штурмовики обязаны в совершенстве знать работу инженерных подразделений с учетом всех типов встречающихся боеприпасов. Им необходимо обладать углубленным объемом знаний по темам инженерного разграждения и минно-подрывного дела. Их важная особенность – в совершенстве знать нюансы ведения боевых действий условиях городской местности.

Кроме того в ходе обучения этих специалистов много внимания уделяется усиленной физической подготовке с обязательным выполнением до десяти прыжков с парашютом за период обучения.

Новости по теме:

Метки:

Наверх

Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12341615@egNews

Post collegati

На Северном флоте состоялся учебный сбор хоккейных судей

Redazione

ТВВИКУ впервые выпустит командиров для подразделений штурма и разграждения инженерных войск

Redazione

Летчики авиационного полка ЗВО приступили к прохождению курса дополнительной подготовки на авиационном тренажёре Су-30СМ

Redazione

За вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией курсант ВМА Наталья Васиярова награждена медалью Лук Крымского

Redazione

Личный состав учебного Центра (по подготовке младших специалистов, г. Челябинск) приведен к Военной присяге

Redazione

С экипажами кораблей Балтийского флота проводятся учения по борьбе за живучесть

Redazione

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More