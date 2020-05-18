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Agenparl

Танковую армию ЗВО в ходе весеннего призыва пополнят более 6 тыс. призывников

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, lun 18 maggio 2020

18.05.2020 (06:00)

На территории 5 субъектов Российской Федерации соединения и воинские части гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа пополнят свыше 6 тысяч призывников и молодых специалистов по итогам весеннего призыва текущего года.

Каждого военнослужащего в призывных пунктах обеспечат летней и зимней формой одежды, несессером, электронными и банковскими картами, средствами индивидуальной защиты такими как медицинские маски и антисептики.

К местам прохождения службы солдат доставят в медицинских масках, где их разместят в изолированных спальных помещениях на двухнедельный карантин. По прибытии в воинскую часть все призывники пройдут комплексное медицинское обследование.

После окончания карантина вновь прибывшее пополнение приведут к военной присяге, после чего военнослужащие приступят к боевой учебе на современных образцах вооружения и военной техники танкового объединения ЗВО.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12292809@egNews

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