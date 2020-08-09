Танковое подразделение ЗВО уничтожили условного противника в ходе ночных стрельб в Нижегородской области

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 09 agosto 2020

09.08.2020 (14:48)

Танкисты мотострелкового соединения гвардейской танковой армии Западного военного округа, проходящие обучение на базе новейшего центра боевой подготовки в поселке Мулино Нижегородской области, выполнили упражнения стрельб штатным снарядом с применением приборов ночного видения.

Экипажи Т-72Б3 на ходу вели огонь из 125-мм пушек по появляющимся и движущимся мишеням на удалении до 2000 метров, а также из крупнокалиберных пулеметов «Корд» по воздушным целям. Кроме того, танкисты отработали ведение фланговой стрельбы в движении.

В свою очередь, механики-водители выполнили упражнения по вождению боевых машин по пересеченной местности в ночное время. На занятие по огневой подготовке привлекалось более 300 военнослужащих, было задействовано свыше 50 единиц вооружения и военной техники.

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