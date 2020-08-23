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Home » Танкисты Балтийского флота отработали тактику танковой «карусели» во время учения

Танкисты Балтийского флота отработали тактику танковой «карусели» во время учения

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 23 agosto 2020

23.08.2020 (23:30)

Военнослужащие отдельного танкового полка армейского корпуса Балтийского флота, дислоцированного в Калининградской области, во время учения отработали тактические действия с применением танковой «карусели».

В ходе учения, военнослужащие на танках Т-72Б3 выполнили задачи по огненному поражению условного противника непрерывной стрельбой из штатного оружия. Механизм танковой «карусели» состоял в том, что пока первый танк ведет огонь с места, второй загружает боекомплект и после возвращения первого танка на фланговую стрельбу, танкисты второй боевой машины занимают позицию и приступают к стрельбе с места. В результате по «противнику» ведется сплошной и непрерывный огонь.

Данная тактика отлично зарекомендовала себя в Сирийской Арабской Республике. Всего в стрельбах приняло участие два танковых взвода на Т-72Б3.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12309258@egNews

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