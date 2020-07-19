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Тактические учения подразделений ЗВО в рамках внезапной проверки боеготовности пройдут в дневное и ночное время на 22 полигонах северо-запада и центра страны

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 19 luglio 2020
20.07.2020 (02:00)

Основные мероприятия внезапной проверки пройдут в Московской, Ленинградской, Калининградской, Нижегородской, Воронежской, Смоленской и Белгородской областях.

Мотострелковые, танковые, артиллерийские и авиационные подразделения Балтийского флота, общевойсковых и танковой армий, Ленинградской армии ВВС и ПВО завершили сосредоточение в назначенных районах на 22 полигонах северо-запада и центра страны, где проходят мероприятия внезапной проверки боеготовности.

Подразделения совершили многокилометровые комбинированные марши, отработав погрузку на железнодорожные платформы и воздушные суда, в настоящее время военнослужащие

В ходе тактических учений мотострелковые, танковые, артиллерийские соединения и подразделения обеспечения отработают ведение манёвренной обороны и наступательных действий, блокирование условного противника, ведение городского боя при поддержке вертолётов Ми-8, Ми-24 и Ми-28..    

Экипажи танков Т-90, Т-80, Т-72Б-3, боевых машин пехоты БМП-2, БМП-3, бронетранспортёров БТР-82А в ходе боевых стрельб в дневное и ночное время применят весь комплекс вооружения бронетехники. Нанесение ударов, ведение различных видов огня осуществят расчёты реактивных систем залпового огня «Торнадо» и «Град», самоходных артиллерийских установок «Мста-С», «Акация», «Гиацинт». Цели для поражения будут вскрыты и переданы операторами комплексов беспилотных летательных аппаратов «Орлан», «Элерон».

Основные мероприятия внезапной проверки пройдут в Московской, Ленинградской, Калининградской, Нижегородской, Воронежской, Смоленской и Белгородской областях.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12302925@egNews

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