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Agenparl

С экипажами кораблей Балтийского флота проводятся учения по борьбе за живучесть

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 11 luglio 2020

11.07.2020 (22:00)

К выполнению задач привлечены около 30 экипажей кораблей и катеров, и судов обеспечения флота.   

Моряки отрабатывают задачи по локализации и тушению пожара в корабельных отсеках, а также по заделыванию пробоин в корпусе и устранению поступления забортной воды на специальном учебно-тренировочном комплексе (УТК) «Каспий».

УТК представляет собой помещения, имитирующие различные внутренние корабельные отсеки, что позволяет экипажам в условиях, максимально приближенных к реальной обстановке с фактическим поступлением забортной воды и возгоранием переборок, совершенствовать навыки по спасению корабля.

На тренировках по тушению пожара при взрыве пиропатронов и распространении огня в отсеке военнослужащие тренируются герметизировать горящий отсек, предотвращать распространение огня и ликвидировать очаги возгорания в минимально короткие сроки. При поступлении воды через пробоины аварийные партии ставят специальные пластыри и откачивают поступившую в отсек забортную воду.

Моряки принимают участие в подобных тренировках на регулярной основе — в соответствии с требованиями руководящих документов. Стоит отметить, что возможности УТК позволяют одновременно подготовить на комплексе до 3 экипажей современных корветов в течение месяца.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12301480@egNews

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