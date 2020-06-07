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Agenparl

С подразделения МТО Восточного военного округа в Республике Бурятия начались практические занятия

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 07 giugno 2020

07.06.2020 (03:40)

В соединениях и воинских частях, дислоцированных в Республике Бурятия, начались практические занятия со специалистами материально-технического обеспечения (МТО). Они  проводятся на полигонах и приказарменной учебно-материальной базе.

В рамках комплексных занятий военнослужащие подразделений МТО отрабатывают нормативы по развертыванию полевых кухонь, топливозаправочных пунктов, полевых бань.

Подразделения МТО округа укомплектованы военнослужащими, которые прошли обучение в окружных учебных центрах и имеют разряды повара или хлебопека, а также водители различных категорий.

На практические занятия привлечено более 500 военнослужащих.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12296184@egNews

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