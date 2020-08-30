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Home » С начала соревнований АрМИ-2020 установлено 29 мировых рекордов

С начала соревнований АрМИ-2020 установлено 29 мировых рекордов

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 30 agosto 2020
30.08.2020 (13:15)

«Абсолютное большинство команд стран-участниц АрМИ-2020 в ходе соревнований проявляют упорство, волю к победе, а также отличную физическую подготовку», — отметил сегодня на брифинге в объединенном пресс-центре Армейских международных игр-2020 главный судья Игр генерал-майор Александр Перязев.

«Так, с начала Игр уже установлено 29 мировых рекордов. Только за один вчерашний день установлено по одному рекорду на трех конкурсах — «Мастер-оружейник», «Страж порядка» и «Верный друг», — подчеркнул генерал-майор Александр Перязев.

Он также сообщил, что вчера победой российских команд завершились состязания в двух конкурсах — «Страж порядка» и «Безопасная среда». На втором месте в «Страже порядка» — Иран, на третьем — Армения. Второе место в конкурсе «Безопасная среда» разделили Белоруссия и Китай, а третье заняли команды Армении и Узбекистана.

Всего из 30 конкурсов АрМИ-2020 состязания завершены в шести. По их итогам, как и в текущем общем зачете, лидирует Россия, Белоруссия и Узбекистан.

Сегодня, 30 августа, состязания будут проходить в семи конкурсах, а также состоятся торжественные церемонии закрытия конкурсов «Безопасный маршрут», «Конный марафон» и «Военное ралли».

Генерал-майор Александр Перязев рассказал, что на самом зрелищном конкурсе «Танковый биатлон» сегодня завершается этап «Индивидуальная гонка», по результатам которого определится лучший танковый экипаж. Финалы пройдут в конкурсах «Безопасный маршрут» и «Верный друг». Один из самых сложных этапов «Эстафета отделений с преодолением полосы препятствий, стрельбой из стрелкового оружия и гранатометов продолжится на конкурсе «Десантный взвод».

В заключение своего выступления главный судья АрМИ-2020 отметил успешное выступление команды Лаоса, которая представлена в шести конкурсах. Недавно на «Танковом биатлоне» экипаж Лаоса побил свой же прошлогодний рекорд. Хорошие результаты лаосцы демонстрируют также на конкурсах «Мастер-оружейник», «Инженерная формула» и «Безопасная среда».

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12311173@egNews

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