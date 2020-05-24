С начала года в соединениях и воинских частях ВВО в Бурятии проведено несколько сотен практических тренировок по противодействию терроризму

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 24 maggio 2020

24.05.2020 (13:15)

Несколько сотен тренировок по противодействию терроризму проведено с начала текущего года в соединениях и воинских частях из состава общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия.

В частности, военнослужащими отрабатывались действия по отражению попыток нападения условных незаконных вооружённых групп на военные городки в Улан-Удэнском и Кяхтинском гарнизонах, полигоны, склады с боеприпасами, парки боевых машин и другие военные объекты.

Подразделениями антитеррора также выполнялись задачи по обнаружению, блокированию и обезвреживанию незаконных вооруженных формирований в пределах гарнизонов.

В процессе учений совершенствовались навыки по оказанию первой медицинской помощи, ведению инженерной и РХБ разведки, обезвреживанию самодельных взрывных устройств. Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, применялись холостые боеприпасы к стрелковому оружию, имитационные заряды, взрывпакеты, дымы.

До конца текущего года, помимо ежедневных тренировок, в соединениях и воинских частях объединения спланированы к проведению совместные учения по противодействию терроризму с подразделениями военной полиции, а также во взаимодействии с другими силовыми структурами региона в зоне ответственности.

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