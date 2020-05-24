domenica, Maggio 24, 2020
Breaking News

SLOVAKIA AND BRAZIL DISCUSS WAYS TO INTENSIFY COOPERATION

IMPROVING SLOVAK-VIETNAMESE TRADE AND ECONOMIC RELATIONS

STATEMENT OF MINISTRY OF FOREIGN AND EUROPEAN AFFAIRS ON LUXEMBOURG PRESIDENCY

A FAREWELL MEETING WITH THE BELGIAN AMBASSADOR TO SR

FRANCESCO: UN ANNO SPECIALE DEDICATO ALLA LAUDATO SI’ E ALLA CURA DELLA…

FRANCESCO: LA CHIESA è COMPAGNA DI STRADA DI OGNI UOMO

IL PAPA: CONDIVIDERE STORIE COSTRUTTIVE PER GUARDARE AL FUTURO

FRANCESCO AI FEDELI CINESI: SIATE FORTI NELLA FEDE E TESTIMONI DI SPERANZA

IL NEO PRESIDENTE DI CARITAS EUROPA: NON LASCIAMO INDIETRO NESSUNO

CARCERI. CARITAS COLOMBIA “E’ ALLARME COVID 19. AUMENTANO I CONTAGI”

Agenparl
Image default
Home » С начала года в соединениях и воинских частях ВВО в Бурятии проведено несколько сотен практических тренировок по противодействию терроризму

С начала года в соединениях и воинских частях ВВО в Бурятии проведено несколько сотен практических тренировок по противодействию терроризму

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 24 maggio 2020

24.05.2020 (13:15)

Несколько сотен  тренировок по противодействию терроризму проведено с начала  текущего года в соединениях и воинских частях из состава общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия.

В частности, военнослужащими отрабатывались действия по отражению попыток нападения условных незаконных вооружённых групп на военные городки в Улан-Удэнском и Кяхтинском гарнизонах, полигоны, склады с боеприпасами, парки боевых машин и другие военные объекты.

Подразделениями антитеррора также выполнялись задачи по обнаружению, блокированию и обезвреживанию незаконных вооруженных формирований в пределах гарнизонов.

В процессе учений совершенствовались навыки по оказанию первой медицинской помощи, ведению инженерной и РХБ разведки, обезвреживанию самодельных взрывных устройств. Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, применялись холостые боеприпасы к стрелковому оружию, имитационные заряды, взрывпакеты, дымы.

До конца текущего года, помимо ежедневных тренировок, в соединениях и воинских частях объединения спланированы к проведению совместные учения по противодействию терроризму с подразделениями военной полиции, а также во взаимодействии с другими силовыми структурами региона в зоне ответственности.

                       

Новости по теме:

Метки:

Наверх

Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12293960@egNews

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More